В ,Сърце и Мозък‘ отбелязаха Световния ден за борба с бъбречните заболявания
На снимката от ляво надясно: д-р Айгуля Акишева, д-р Павлина Димова, проф. Васил Тодоров, д-р Емилия Христова, д-р Гергана Тодорова Световни...
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На снимката от ляво надясно: д-р Айгуля Акишева, д-р Павлина Димова, проф. Васил Тодоров, д-р Емилия Христова, д-р Гергана Тодорова Световни...