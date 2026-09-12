Всичко за Бабаити

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Епидемия от бабаити

Епидемия от бабаити

За втори път след Тодор. А може би за сто и втори - никой не ги брои. Поредните недосегаеми пребиха шофьор в столицата, отново заради клаксон. Наоколо...

26 февруари | 6:55
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Арестуваха бабаити в Разлог

Арестуваха бабаити в Разлог

Трима мъже опитаха да осуетят полицейска проверка и се озоваха зад решетките на ареста в Разлог. Униформени спрели на пътя в града лек автомобил в нед...

06 юли | 12:47
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