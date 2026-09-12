Старица прогледна отново на 101 години
Хасково. Старица от Хасково прогледна отново на 101 години. Чудото стана след интервенция в хасковското очно отделение. Баба Василка Гогова беше опе...
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Хасково. Старица от Хасково прогледна отново на 101 години. Чудото стана след интервенция в хасковското очно отделение. Баба Василка Гогова беше опе...
Благоевград. Възрастна жена от Петрич падна в капана на телефонната мафия. В един от празничните дни в полицията в южния град е получен сигнал за изма...
Архимандрит Августин от Троянския манастир е починал днес следобед. Той стана известен с прякора "баба Гуси" покрай гей-скандала, когато бивш приятел...