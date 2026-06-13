Затвор за столичанин, измамил автотърговец
Столичанин влиза в затвора за година и четири месеца заради присвояване на лек автомобил от благоевградски автотърговец. 24-годишният Стефан Иванов бе...
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Столичанин влиза в затвора за година и четири месеца заради присвояване на лек автомобил от благоевградски автотърговец. 24-годишният Стефан Иванов бе...
Неизвестни хвърлиха бомба в дома на автотърговец в монтанското село Пърличево. Бандити метнали взривното устройство около 3,20 ч в нощта срещу събота...