25-годишна спечели Peugeot 208 на автосалона в София
25-годишната Виктория Чакърска от сторицата спечели чисто нов автомобил - голямата награда на Автосалон София 2015 г. Тя бе избрала Peugeot 208 от пре...
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25-годишната Виктория Чакърска от сторицата спечели чисто нов автомобил - голямата награда на Автосалон София 2015 г. Тя бе избрала Peugeot 208 от пре...
50 000 души посетиха Автосалон 2015 в столицата И последния ден от Автомобилен салон София 2015 се радваше на огромна посещаемост въпреки изборите. З...
Бюджетният седан има мултимедийна система с тъч скрийн, харчи 6,6 л/100 км Голям интерес сред посетителите на Автомобилен салон София 2015 предизвикв...
Японските марки с най-много продажби Ценители на новите коли обсадиха Автомобилен салон София 2015 в Интер Експо Център. През първия ден от откриване...