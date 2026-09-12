Един загинал при автомеле на пътя София-Варна
Верижна катастрофа на пътя София-Варна отне живота на един човек. Други няколко души са ранени, но няма опасност за живота им. Инцидентът е станал в...
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Верижна катастрофа на пътя София-Варна отне живота на един човек. Други няколко души са ранени, но няма опасност за живота им. Инцидентът е станал в...
Трима души са пострадали тежко след автомеле тази нощ край Казанлък, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал на пътя между селата Розово и Бузовград. Лек...
Благоевград. Станаха ясни обстоятелствата около тежката катастрофа, станала вчера около 15:30 часа в Кресненското дефиле. В нея загина 62-годишен амер...