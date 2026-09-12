Меле на булевард в София. Кола се обърна
Случи до автобусна спирка
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Случи до автобусна спирка
В района тази сутрин са станали три катастрофи
Донецк. Най-малко 13 души загинаха, след като бомба удари автобусна спирка в Донецк. Градът в източна Украйна продължава да бъде под контрола на бунто...
Пловдив. Мъжът, който премаза 16-годишната Катя Матеева на автобусна спирка в Пловдив, е заминал за родната си страна Гърция. Близки и приятели на мом...
Пловдив. Ученици от пловдивската ЕГ „Иван Вазов" събират подписи за задържането под стража на гръцкия гражданин, който блъсна младо момиче на автобус...
Най-малко 14 души са загинали
Русе. Тежка катастрофа отне живота на двама души на автобусна спирка в Русе. Инцидентът се е разиграл тази нощ малко след 1,30 ч., когато лек автомоб...