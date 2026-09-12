Внимание! Спират за два дни една от линиите на столичното метро
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Следете всички новини, анализи и коментари за Автобусна Линия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Общинският съветник коментира и възможностите за разширяване на Околовръстното шосе на София в участъка от "Цар Борис III" до магистрала "Струма"
Столична община (СО) пуска автобусна линия за велосипедисти с маршрут от „Хладилника" през заслона „Бай Кръстьо" до хижа „Алеко". Предвидено е тя да т...
Ловеч. Транспортната фирма, изпълняваща линията Тетевен – Ловеч – Тетевен, не спазва маршрутното си разписание. Затова са алармирали граждани в своите...