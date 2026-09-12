Тежък инцидент с автобус в София. Има ли пострадали?
Булевард "Цариградско шосе" е блокиран в посока центъра на столицата
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Булевард "Цариградско шосе" е блокиран в посока центъра на столицата
Жена пострада при катастрофа с автобус в столицата. Превозното средство се е движело по линия 84 в София, съобщава Нова тв. Автобусът е минавал през...
Бургас. Автобус, превозващ деца, е катастрофирал на автомагистрала „Тракия", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Инцидентът е станал около...
Москва. Най-малко 15 души са загинали при тежка автобусна катастрофа в околностите на Москва, съобщи РИА „Новости", цитирана от бТВ. Инцидентът се е с...