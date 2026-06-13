Автобус с българи катастрофира в Истанбул
Автобус, пълен с българи, е катастрофирал в Истанбул. За инцидента съобщава Нова Тв, по сигнал изпратен от техен зрител. Катастрофата е станала към 7:...
Следете всички новини, анализи и коментари за Автбус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Автобус, пълен с българи, е катастрофирал в Истанбул. За инцидента съобщава Нова Тв, по сигнал изпратен от техен зрител. Катастрофата е станала към 7:...