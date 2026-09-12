Австрийци: Сърбия, Румъния и България мърсят Дунав
На всеки 6 години учените от няколко университета в Австрия измерват замърсяването с фекалии по реката
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На всеки 6 години учените от няколко университета в Австрия измерват замърсяването с фекалии по реката
Селото е на път да се превърне в истинска Мека на хазартните игри Австрийската фирма за производство на игрални автомати "Новоматик" ще строи близо д...
Страната ни е позната, но липсват чартъри, коментират от бизнеса Огромен интерес към културен туризъм у нас показват посетителите на специализираното...
Чужденците държаха самолет на пистата 20 минути Пияни австрийци пощуриха летище София. Минути след 17 часа в петък самолет на Austrian Airlines седя...
София. Журналисти от австрийската национална обществена телевизия ORF пристигат на 2 май в България, за да снимат специален репортаж за Националното у...
Пет партии наеха австрийската агенция заради съмнения в манипулации
София. България измества водещи туристически дестинации в света като предпочитана страна за летуване от австрийците. Пенсионерите от Австрия, прекарал...