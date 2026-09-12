Всичко за Аврил Лавин

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Аврил Лавин се развежда

Аврил Лавин се развежда

Аврил Лавин се развежда за втори път. Тя беше съпруга на фронтмена на "Никълбек" Чад Крьогер. Двамата се ожениха през 2013-а, но бракът им трая по-мал...

03 септември | 22:10
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