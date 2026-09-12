Аврил Лавин скъса с приятеля си милиардер
Певицата и Филип Сарофим издържаха една година
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Певицата и Филип Сарофим издържаха една година
Аврил Лавин се развежда за втори път. Тя беше съпруга на фронтмена на "Никълбек" Чад Крьогер. Двамата се ожениха през 2013-а, но бракът им трая по-мал...
Най-известната музикална семейна двойка в Канада - Аврил Лавин и Чад Крюгер, вокалистът на Nickelback - е пред развод, пише Life & Style Magazine. Из...