Днес е Световният ден на авиацията и космонавтиката
На 12 април светът отбелязва Международният ден на космонавтиката и авиацията. На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космиче...
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На 12 април светът отбелязва Международният ден на космонавтиката и авиацията. На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космиче...