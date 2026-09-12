Кои деца привличат паранормалното като магнит
Аутистите често са първите, които разпознават паранормалното
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Аутистите често са първите, които разпознават паранормалното
В "Партизан", където играят Валери Божинов и Иван Бандаловски, има пуч, съобщи "Курир". Дните на президента Зоран Попович са преброени, след като него...
На 14-15 ноември 2015 г., в гр. София, на игрищата на спортен комплекс „РД Спорт", находящ се на територията на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН Р...
2 април е Денят на уникалния свят и различното мисленеДневен център за деца отваря врати в София За осма година днес отбелязваме Световния ден за пов...
София. Днес е Световния ден за информираност за аутизма. По този повод тази вечер ще бъдат осветени в синьо средновековната кула в центъра на Враца и...
Велико Търново. Крепостта Царевец ще светне в синьо на 2 април малко след 20,00 ч. Инициативата е част от световната кампания Autism Speaks – Light it...
София. Българският национален тенис център в Борисовата градина на София ще бъде домакин от 20 до 22 септември на Про-Ам турнир, организиран от "ХЪС"...