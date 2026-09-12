Израел удари атомна централа в Иран
Съоръжението в Бушехр е единствената функционираща атомна централа в Иран
Следете всички новини, анализи и коментари за Атомна Централа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съоръжението в Бушехр е единствената функционираща атомна централа в Иран
Целият свят се пита защо президентът не пътува до крайбрежния град Мерсин
И след 100 хиляди години в Чернобил няма да има живот, защото радиацията убива всичко. "Зоната на смъртта" крие и нова опасност - старият саркофаг око...
Терористите, ударили Париж през ноември, са планирали атентат по европейска атомна централа и вероятно по белгийска АЕЦ. Това съобщава белгийският все...
Вдигат мощността на централата до 104% Москва. Реакторите в работещите блокове V и VI на АЕЦ "Козлодуй" ще станат по-ефективни и икономични след окол...
Козлодуй. Плановият годишен ремонт на V реактор на АЕЦ „Козлодуй" вече е приключил. Това съобщава пресцентърът на атомната централа. Агенцията за ядре...
Бушехр. Иран съобщи, че на 9 април стартира работа по строителството на втора атомна електроцентрала в провинция Бушехр, предаде ИТАР-ТАСС. Русия пост...
Анкара. Япония и Турция подписаха договор за втората атомна централа на Черно море. Ядрената мощност ще е в град Синоп. Според Анадолската агенция съ...
Ново изтичане на заразена вода бе открито в хранилища на японската атомна електроцентрала "Фукушима", която аварира преди две години. За това съобщава...
Почина бившият директор на авариралата преди две години японска атомна централа „Фукушима" Масао Йошида. Той ръководеше дейностите по овладяване на бе...