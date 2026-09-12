Здравков: Не разбирам шегите от "Лаута"
"Левски" взе Иван и Андрей
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"Левски" взе Иван и Андрей
Имаме кадрови проблеми, заяви още треньорът на "сините" по време на пресконференцията си
София. Старши треньорът на "Левски" Антони Здравков се извини на всички фенове на „сините" за игра на тима в дербито спечелено от ЦСКА с 3:0. "Искам...