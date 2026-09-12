Изумително! Контузена атлетка прати сестра си на Олимпиадата
Двете са близначки и стана страшен скандал
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Двете са близначки и стана страшен скандал
Бърза, издръжлива и чаровна. Така може да бъде определена 20-годишната ни млада надежда в леката атлетика Милица Мирчева. Родената в Добрич красавица...
Със всеки клиент стигах до олимпийското злато, сексът е много по-хубав от състезанията, обяви в ексклузивно интервю за "Би Би Си" бившата атлетка Сузи...
Номинираната в категорията до 23 г. в кампанията "Спортните чудеса" на в. "Стандарт" Милица Мирчева ("Атлет" - Мездра) показа класа и спечели второто...
Община Благоевград организира тържествено изпращане на атлетката Катя Сейменска от Защитено жилище в Благоевград за участие в летните игри на Спешъл о...
Перник. Атлетка с присаден бъбрек от Перник кани хора с трансплантации на парад на донорите. Аделина Бранкова е един от най-редовните участници на вси...