Успех за "Барса" в защитата на титлата си в Примера дивисон
Барселона започна успешно защитата на титлата си в Примера дивисон. Това стана след като тази вечер постигна трудна победа над "Атлетик" (Билбао) с 1:...
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Барселона започна успешно защитата на титлата си в Примера дивисон. Това стана след като тази вечер постигна трудна победа над "Атлетик" (Билбао) с 1:...
Протести белязаха финала за Купата на краля между "Барса" и "Атлетик" (3:1). Феновете на двата отбора обединиха антипатиите си към правителството в Ма...