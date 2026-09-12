Сринаха "Барса" със земята (ОБЗОР)

Каталунците мечтаят за обрат от 0:4 Кралят на Европа "Барселона" беше нокаутиран с гръмкото 0:4 от "Атлетик" (Билбао) в първи мач за Суперкупата на И...