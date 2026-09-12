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CSIF купи рибния порт в Бургас

CSIF купи рибния порт в Бургас

Бургас. Компанията CSIF купи рибния порт в Бургас заедно с всички складове, хладилни бази и други промишлени съоръжения за обработка и съхранение на...

29 септември | 13:25
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