Златната наследница Онасис се готви за Рио
Искаме дете, но животът ни сега е посветен на спорта, разкрива съпругът й Дода - Атина Онасис е единствената наследница на гръцкия корабен магнат Ари...
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Искаме дете, но животът ни сега е посветен на спорта, разкрива съпругът й Дода - Атина Онасис е единствената наследница на гръцкия корабен магнат Ари...