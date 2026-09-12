Братя Царнаеви са действали сами
Бостън. Двамата батя Царнаеви сочени за причинители на бомбените взривове на Бостънския маратон, вероятно са действали сами, водени от религиозни под...
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Бостън. Двамата батя Царнаеви сочени за причинители на бомбените взривове на Бостънския маратон, вероятно са действали сами, водени от религиозни под...
Американските власти повдигнаха обвинения срещу Джохар Царнаев в използване на оръжия за масово унищожение
Вашингтон. По-големият брат от атентаторите в Бостън Тамерлан Царнаев е прекарал половин година в Дагестан през 2012 г., където може да е бил вербуван...
Бостън. „Синът ми никога не би направил подобно нещо. Той беше под контрола на ФБР между три и пет години, те знаеха какво прави и в какви сайтове в и...