От ФБР разпитвали единия брат още през 2011-а
Бостън. От ФБР са разпитвали единия от заподозрените атентатори от Бостън през 2011-а година, съобщиха от бюрото късно в петък. Тамерлан Царнаев се е...
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Бостън. От ФБР са разпитвали единия от заподозрените атентатори от Бостън през 2011-а година, съобщиха от бюрото късно в петък. Тамерлан Царнаев се е...
Бостън. Заловеният по-рано днес Джохар Царнаев е прегазил брат си Тамерлан и това най-вероятната причина за смъртта му. Двамата братя от Чечня са запо...
Издирва се Джохар Царнаев, убитият е 26-годишният Тамерлан Царнаев