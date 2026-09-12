Заместник-министър: Мечтите във водния сектор приключват
Монтана. Проектите във водния сектор са раздути и мечтаното е представено като възможно. Европейската комисия слага край на финансирането на такива пр...
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Монтана. Проектите във водния сектор са раздути и мечтаното е представено като възможно. Европейската комисия слага край на финансирането на такива пр...
София. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова си има нов заместник. Неин помощник стана Атанас Костадинов. Всъщност това е вторият му м...
София. Със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски Атанас Костадинов е назначен за заместник-министър на околната среда и водите, предадоха...