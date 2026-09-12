Проф. Ива Христова алармира! Супергрипът вече е в България
По думите ѝ ваксините са свършили своята работа
Следете всички новини, анализи и коментари за Атакуване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По думите ѝ ваксините са свършили своята работа
Има два дни прозорец от хубаво време
Шумен. Ято патици са атакували колите и препълнен с пътници автобус снощи близо до Шумен, разказаха очевидци. Необикновената случка в стил Хичкок се р...