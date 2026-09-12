Професор Рачев прогнозира как ще посрещнем пролетта
Сега сме на гребена на последната вълна „топло-студено“
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Сега сме на гребена на последната вълна „топло-студено“
Максималните температури ще достигат до 20 градуса
Пролетта дойде съвсем официално – астрономически тя настъпи 6:30 ч. днес. Идването ѝ обаче не си прилича навсякъде – в София температурата сутринта б...