Астероиди колкото автобуси летят към земята
НАСА ги следи
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НАСА ги следи
Неизвестен досега клас астероиди е открит между Марс и Юпитер
НАСА счете Апофис за един от най-опасните астероиди на Земята след откриването му през 2004 г.
Проектът е на стойност 129 милиона евро
Открити са четири астероида, които потенциално могат да се сблъскат със Земята
Преди година американският президент Барак Обама одобри мерки, които дават свобода на частни компании да копаят по астероиди и да имат собственост вър...
Международния астрономически съюз одобри предложените от наши астрономи имена на наши велики личности. Откритите от Обсерватория "Звездно общество А79...
Правителството на Люксембург обяви, че ще подпомогне разработките в областта на минното дело на астероиди, съобщи Би Би Си. Херцогството планира да съ...
Вашингтон. 35 000 долара награда могат да получат цивилни учени, които разработят подобрени алгоритми за идентифициране на астероиди. Това съобщиха от...
Ще ни подмине "на косъм" в 13,15 ч
Няколко световни компании вече обръщат поглед към ресурсите на Космоса. Зад проектите стоят имената на инвеститори като Ерик Шмид, Лари Пейдж, Рос Пер...
В следващите 10-15 г. ще захладнее с 3 градуса, прогнозират от Рожен