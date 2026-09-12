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NASA търси ловци на астероиди

NASA търси ловци на астероиди

Вашингтон. 35 000 долара награда могат да получат цивилни учени, които разработят подобрени алгоритми за идентифициране на астероиди. Това съобщиха от...

11 март | 13:53
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