14 моряци гладуват във Варненското езеро
БЧК, фирми и сънародници им пращат вода и храна, искат провизии за месец Без хляб и вода останаха 14 украински моряци на борда на бълкера ASIAN DREAM...
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БЧК, фирми и сънародници им пращат вода и храна, искат провизии за месец Без хляб и вода останаха 14 украински моряци на борда на бълкера ASIAN DREAM...