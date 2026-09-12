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Ашли Коул напуска "Челси"

Ашли Коул напуска "Челси"

Лондон. Ашли Коул заяви, че не смята да бъде в Челси през следващия сезон и се стреми към "друг път в живота ми" след осем години на Стамфорд Бридж....

20 май | 11:21
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