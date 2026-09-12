Принц Хари – резерва в мача на Меган Маркъл
Старлетката първо била организирала засада на Ашли Коул от Челси
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Старлетката първо била организирала засада на Ашли Коул от Челси
Ашли Коул шокира с признания за здравето си
Защитникът на "Рома" Ашли Коул ще се скрие вдън земя до края на почивката си. Той стана за резил на Острова, след като го наби жена. Инцидентът станал...
Рим. Бившият ляв бек на Челси Ашли Коул подписа с Рома. Договорът на играта с римските "вълци" е за две години. Контрактът на Коул със "сините" от Ло...
Лондон. Бившият национал на Англия и Челси Джо Коул има оферти от Барселона и Милан и, информира Daily Mail. Коул приключи взаимоотношенията си с Чел...
Лондон. Ашли Коул заяви, че не смята да бъде в Челси през следващия сезон и се стреми към "друг път в живота ми" след осем години на Стамфорд Бридж....
Лондон. Защитникът на Челси Ашли Коул сложи край на кариерата си за националния отбор на Англия. Решението му идва, след като бе оставен извън разшире...
Лондон. Ашли Коул ще пропусне последния мач на Англия срещу Полша във вторник. "Трите лъва" трябва да бият, ако искат да са сигурни в участието си на...
Лондон. Националният селекционер на Англия Рой Ходжсън няма да може да разчита на левия бек Ашли Коул за световната квалификация срещу Черна гора в пе...
Футболистът на "Челси" Ашли Коул разпуска активно преди началото на подготовката на "сините". Жозе Моуриньо събира отбора си за първа тренировка в пон...