Асен Агов: Делян Пеевски е прав, нужно е ново начало
Необходим е свеж въздух в политиката, заяви той
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Необходим е свеж въздух в политиката, заяви той
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Асен Агов, тв журналист и бивш депутат от ДСБ, стана дядо на момиченце. Дъщеря му Мария е родила вчера по обяд в Правителствена болница. Малката Алма...
Враца. Асен Агов поиска оставката на вътрешния министър. В писмо до медиите водачът на врачанската листа на коалицията ДСБ- БДС написа, че МВР е наред...