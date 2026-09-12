Всичко за Асен Агов

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Асен Агов стана дядо

Асен Агов стана дядо

Асен Агов, тв журналист и бивш депутат от ДСБ, стана дядо на момиченце. Дъщеря му Мария е родила вчера по обяд в Правителствена болница. Малката Алма...

29 юли | 18:10
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