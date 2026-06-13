Не можа да започне делото за асансьора-убиец
Софийски градски съд не даде старт на делото за трагичния инцидент с асансьора, който падна и уби жена в блок на столичния бул. "Цариградско шосе". Пр...
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Софийски градски съд не даде старт на делото за трагичния инцидент с асансьора, който падна и уби жена в блок на столичния бул. "Цариградско шосе". Пр...
Делото за асансьора-убиец, който пропадна в жилищен блок на булевард "Цариградско шосе" в София, ще започне днес в Софийский градски съд. Една жена за...