Аса Хътчинсън: Христо Ковачки е в центъра на зеления преход на България
Хътчинсън подчертава значението на Ковачки за американското партньорство
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Хътчинсън подчертава значението на Ковачки за американското партньорство
Мястото на България е критично важно за цяла Европа и Съединените щати, заяви бизнесменът
За мен беше огромна чест и удоволствие да разговарям с личност от подобен мащаб, написа той във Фейсбук