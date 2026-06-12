Пловдивски квартал иска да бъде пешеходна зона
Собствениците на къщи в пловдивския квартал "Капана" се обявиха срещу автомобилите, които денонощно преминават или паркират пред домовете им. Причинат...
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Собствениците на къщи в пловдивския квартал "Капана" се обявиха срещу автомобилите, които денонощно преминават или паркират пред домовете им. Причинат...