3D Арт фест печели фенове в Благоевград
Искаме да представим на широката общественост неща, които не се правят и да бъдем новатори. Това твърди организаторът на 3D Арт фест в Благоевград Але...
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Искаме да представим на широката общественост неща, които не се правят и да бъдем новатори. Това твърди организаторът на 3D Арт фест в Благоевград Але...