Погребват Армен Джигарханян до дъщеря му
Осиновеният Степан е единственият наследник на великия актьор
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Осиновеният Степан е единственият наследник на великия актьор
Участва в "Трамвай желание", "Здравей, аз съм"
Легендата на руското кино си отиде на 85
Актьорът Армен Джигарханян е получил инфаркт. Той е бил хоспитализиран в реанимацията на кардиологичното отделение на института за бърза помощ „Н. В....