Играч на Литекс е най-добрият за 33-ия кръг в "А" група

София. Крилото на Литекс Армандо Ваюши бе награден за най-добър играч на 33-ия кръг в "А" група. "Аз сега се чувствам по-добре с новия треньор, има по...