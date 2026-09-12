"Литекс" продаде Ваюши на "Киево"
София. "Литекс" продаде халфа Армандо Ваюши на италианския Киево, съобщиха от клуба. Двата отбора се разбраха за всички детайли около сделката и в пос...
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София. "Литекс" продаде халфа Армандо Ваюши на италианския Киево, съобщиха от клуба. Двата отбора се разбраха за всички детайли около сделката и в пос...
"Литекс" е на път да загуби доста пари, научи "Стандарт". Според непотвърдена от "оранжевите" информация, Армандо Ваюши си е събрал багажа. Той бил не...
София. Крилото на Литекс Армандо Ваюши бе награден за най-добър играч на 33-ия кръг в "А" група. "Аз сега се чувствам по-добре с новия треньор, има по...