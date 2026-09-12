Ексон и Роснефт спряха петролните проучвания в Арктика
Москва. Петролните компании Ексон и Роснефт са спрели развитието на проектите си за търсене на нефт в арктическия шелф, съобщава Bloomberg. Представит...
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Москва. Петролните компании Ексон и Роснефт са спрели развитието на проектите си за търсене на нефт в арктическия шелф, съобщава Bloomberg. Представит...
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Москва. Руска изследователска станция, намираща се в Арктика, ще бъде евакуирана заради бързото топене на ледовете около нея. Министерството на околн...