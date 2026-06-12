Вандали вилняха в парка на Банско
Вандали изпочупиха осветлението в градския парк на курорта Банско. То бе реновирано през октомври миналата година, когато след ремонт на зеления оазис...
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Вандали изпочупиха осветлението в градския парк на курорта Банско. То бе реновирано през октомври миналата година, когато след ремонт на зеления оазис...