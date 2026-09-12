Всичко за Ариен Робен

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Последни новини Спорт
Робен отново с контузия

Робен отново с контузия

Крилото на "Байерн" (Мюнхен) Ариен Робен е получил поредна контузия и може да бъде извън терените за период от пет седмици, съобщиха германските медии...

30 март | 15:05
0 коментара
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Робен: Вече не сме фаворити

Робен: Вече не сме фаворити

Мюнхен. Крилото на Байерн Мюнхен Ариен Робен заяви, че баварците вече не са фаворит за спечелването на Шампионската лига. Немците се изправят срещу Ре...

22 април | 14:04
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Мръднете рейса, зове Робен

Мръднете рейса, зове Робен

Звездата на "Байерн" Ариен Робен се заяде с "Байер" Л, след като баварците биха 2:1 и на практика спечелиха титлата в Германия. Холандецът изрева от д...

16 март | 19:20
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Робен остава в "Байерн"

Робен остава в "Байерн"

Мюнхен. "Байерн" Мюнхен няма да продава Ариен Робен, това заяви спортният директор на тима Матияс Замер. Думите на легендата идват два дни, след като...

27 май | 12:35
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