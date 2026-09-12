Робен си тръгва от Байерн през лятото
Холандецът напуска немския гранд след 10 успешни сезона
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Холандецът напуска немския гранд след 10 успешни сезона
Крилото на "Байерн" (Мюнхен) Ариен Робен е получил поредна контузия и може да бъде извън терените за период от пет седмици, съобщиха германските медии...
Фрайбург. Байерн Мюнхен победи с икономичното за отбора 2:0 Фрайбург в мач от 16-ия кръг на Първа Бундеслига. След този мач пък головата разлика за ба...
Амстердам. Христо Стоичков продължава да влиза в амплоато си на шоумен,откакто започна работа като коментатор на мексиканската телевизия „Телевиса". К...
Форталеза. Звездата на Холандия Ариен Робен призна, че е симулирал за дузпа в двубоя срещу Мексико, но заяви, че е имало нарушение срещу него, когато...
Манчестър. Луис Ван Гаал е дал на изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Ед Уудуорд списък с футболисти, които иска да бъдат привлечени на "Олд...
Мюнхен. Крилото на Байерн Мюнхен Ариен Робен заяви, че баварците вече не са фаворит за спечелването на Шампионската лига. Немците се изправят срещу Ре...
Мюнхен. Ариен Робен подписа нов договор с Байерн Мюнхен, който ще го задържи при баварците до юни 2017 година. Новината съобщиха официално от клуба....
Звездата на "Байерн" Ариен Робен се заяде с "Байер" Л, след като баварците биха 2:1 и на практика спечелиха титлата в Германия. Холандецът изрева от д...
Мюнхен. Ариен Робен се е съгласил да подпише нов договор с Байерн Мюнхен, който ще го остави в клуба до 2017- година. Настоящият контракт на холан...
Мюнхен. "Байерн" Мюнхен няма да продава Ариен Робен, това заяви спортният директор на тима Матияс Замер. Думите на легендата идват два дни, след като...