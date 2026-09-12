Всичко за Ариел Шарон

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Почина Ариел Шарон

Почина Ариел Шарон

Тел Авив. Бившият министър-председател на Израел Ариел Шарон почина в събота на 85 години, предаде Haaretz. Информацията бе потвърдена от военното ра...

11 януари | 14:34
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