Израел погреба с почести Ариел Шарон
"Хамас" опита да оскверни церемонията
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"Хамас" опита да оскверни церемонията
Положиха тленните останки на Булдозера за поклонение в парламента
Тел Авив. Бившият премиер на Израел Ариел Шарон, който почина вчера след цели 8 години, прекарани в кома, ще бъде погребан в понеделник, съобщи израел...
Тел Авив. Бившият министър-председател на Израел Ариел Шарон почина в събота на 85 години, предаде Haaretz. Информацията бе потвърдена от военното ра...
Здравословното състояние на бившия израелски премиер Ариел Шарон, който е в кома от осем години, се е влошило през последните часове и е смятано за "б...
Само дни живот остават на бившия израелски премиер Ариел Шарон, който е в кома от 2006 година, и лекарите не хранят надежди, че състоянието му може да...
Тел Авив. Бившият премиер на Израел - Ариел Шарон, е към края на земния си път, защото здравословното му състояние продължава да се влошава. Това съоб...
Тел Авив. Бившият премиер на Израел Ариел Шарон, който от 8 години е в кома, е изпаднал в критично състояние и има сериозна опасност за живота му. Тов...