Кмет спира бунт на тютюнджии
За още малко търпение помоли тютюнджиите в Неврокопския край кметът на община Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн А...
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За още малко търпение помоли тютюнджиите в Неврокопския край кметът на община Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн А...
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов продължава борбата за узаконяването на добива на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста залежи и...
Българските тютюнопроизводители са принудени да работят в Гърция или в Западна Европа. Стопаните избират чужбина, тъй като тук не са защитени правата...
Стотици се препитават от тикли в община Сатовча Кметът на община Сатовча Арбен Мименов поиска съдействие от омбудсмана Мая Манолова за решаването на...
Миналата година кметът на Сатовча Арбен Мименов е сключил скандална сделка за имот. Обикновен багерист закупил над 1000 квадрата земя в село Кочан, сл...