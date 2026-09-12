Нинова удари новите в парламента. ГЕРБ я аплодира
Скандалът избухна заради комисията за ревизия
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Скандалът избухна заради комисията за ревизия
Певицата и риалити героиня Кали, звездата от "Фермата" Дони Василева, тв водещата и моден блогър Константина Живова аплодираха изгряващи гримьори амат...
Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова се оказа сред най-големите почитатели на изключителния скулптор Крум Дамянов. Професорът подреди пр...