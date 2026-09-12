САЩ анулира договори за десетки милиони със световни агенции
Сред тях са Асошиейтед прес, Ройтерс и Франс прес
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Сред тях са Асошиейтед прес, Ройтерс и Франс прес
Вашингтон. Асошиейтед Прес обяви, че вече не счита Крим за част от Украйна. Агенцията разпространи официално изявление, съгласно което работещите в...
Вашингтон. Доналд Сахтлебен. бивш служител на ФБР, призна, че е предоставял секретни сведения на Асошиейтид Прес за операциите на американските с...