Режат посредниците в обществените поръчки
Кандидатите да работят за държавата ще дават по интернет офертите си Държавата ще сложи ред при провеждането на обществени поръчки с участието на фир...
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Кандидатите да работят за държавата ще дават по интернет офертите си Държавата ще сложи ред при провеждането на обществени поръчки с участието на фир...