Важно от летище "Васил Левски"! Анулират полети до уникална европейска страна
От аеропорта призовават всички засегнати пътници да се свържат с авиокомпания "Луфтханза"
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От аеропорта призовават всички засегнати пътници да се свържат с авиокомпания "Луфтханза"
От летище „Васил Левски“ – София призовават всички засегнати пътници да се свържат с авиокомпания „Луфтханза“
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