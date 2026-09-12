Борисов проведе работна среща с генералния секретар на ЕНП
Председателят на ПП ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов проведе работна среща с генералния секретар на Европейската народна партия (...
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Председателят на ПП ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов проведе работна среща с генералния секретар на Европейската народна партия (...
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе уважен от ръководството на най-големия клуб в Европа Реал Мадрид. На среща с шефовете на клуба бившият премиер...
София. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работна среща с генералния секретар на Европейската народна партия (ЕНП) Антонио Лопез. По време на...