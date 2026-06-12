Правят концерт в подкрепа на болно момче
Плевен. Благотворителен концерт за набиране на парични средства за лечението на страдащия от церебрална парализа Антонио Николаев Антонов ще се състои...
Следете всички новини, анализи и коментари за Антонио Антонов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Плевен. Благотворителен концерт за набиране на парични средства за лечението на страдащия от церебрална парализа Антонио Николаев Антонов ще се състои...