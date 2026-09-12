Балъков с нов помощник в националния
Антон Велков се присъедини към щаба му
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Антон Велков се присъедини към щаба му
Антон Велков ще бъде назначен на поста селекционер на младежкия национален отбор, съобщи "Гонг". Юношата на "Локо" ще наследи Михаил Мадански, на ког...
Борец срещу тотото ще води третодивизионния "Видима", съобщиха от Севлиево. Антон Велков (на снимката) вече не е треньор на отбора. Кадърът на "Локомо...
Разград. Голям сакатлък обърка плановете за дербито между „Левски" и „Лудогорец" в събота вечер. Битката на сезона ще бъде излъчена по ТВ7. В последн...