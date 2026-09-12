"Антиправителствено". Протестите в Иран продължават
Според правозащитни организации 186 души са убити
Следете всички новини, анализи и коментари за Антиправителствени Протести. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според правозащитни организации 186 души са убити
Трети ден антиправителствените протести продължават да тресат Македония. Демонстрациите започнаха в Скопие, но вече се пренесоха и в Битоля, Прилеп и...
София. Започва нова седмица с аромат на кафе пред парламента. Тази сутрин протестът с топлата напитка, който е 26-ти поред, стартира под звуците на тъ...