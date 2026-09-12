300 дни антиправителствени протести
София. Протестиращи днес се събраха на площад "Независимост" пред Министерски съвет, за да отбележат 300 дни от началото на антиправителствените прот...
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София. Протестиращи днес се събраха на площад "Независимост" пред Министерски съвет, за да отбележат 300 дни от началото на антиправителствените прот...
София. 126-ия пореден ден на антиправителствени протести бе съпътстван от протест срещу бежанците. Наред с десетките активисти, които скандираха "Оста...
София. Гражданските протести срещу правителството на Пламен Орешарски продължават за 15-ти пореден ден. Както предишните дни на гражданско недоволство...